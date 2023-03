Talsperren am Winterende gut gefüllt

Die Talsperren entlang der Ruhr waren Ende Februar zu mehr als 90 Prozent gefüllt. Das liegt auch an den ersten beiden Monaten in diesem Jahr. Vor allem im Januar ist viel Regen gefallen, fast 50 Prozent mehr als im Durchschnitt, steht in der Winterbilanz. Die Talsperren können bei Bedarf Wasser ablassen, damit die Ruhr nicht trockenfällt. Das musste im letzten Sommer mehrfach gemacht werden. Entlang der Ruhr gibt es 20 Stauanlagen. Sie wurden ab Ende des 19. Jahrhunderts aufgebaut und dienen teilweise auch dafür, das Wasser der Ruhr sauber zu halten.