Neues Pegelhäuschen schützt vor Vandalen und Hochwasser

Immer wieder war die bisherige Holzhütte, in der die Ultraschallmessanlage untergebracht war, mutwillig kaputt gemacht und beschmiert worden und im Juli 2021 sogar überflutet worden. Das neue Häuschen hat ein massives Mauerwerk und steht auf einem 1,2 Meter hohen Stahlbetonsockel, so dass auch Hochwasser ihm nichts anhaben kann. Außerdem hält eine einbruchhemmende Stahltür ungebetene Gäste ab. Zum Schutz vor Graffiti wurden die Außenflächen künstlerisch gestaltet und zeigen Motive seltener Tierarten, die rund um die Ruhr in Mülheim heimisch sind. Der Pegel Mülheim ist eine wichtige Mess- und Kontrollstation für den Ruhrverband. Dort werden automatisch Wasserstands- und Abflussdaten erfasst und in die Datenbank der Talsperrenleitzentrale in Essen übermittelt. Das Mülheimer Pegelhäuschen hat insofern eine besondere Bedeutung, weil es unter den insgesamt 47 Pegeln im Einzugsgebiet der am weitesten flussabwärts gelegene Pegel ist, bevor die Ruhr bei Duisburg in den Rhein mündet.

© Ruhrverband © Ruhrverband