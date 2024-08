"Tag der Blutspende" war ein Erfolg

Blut spenden kann jeder gesunde Mensch ab dem 18. Geburtstag. Möglich ist das heute von 15 bis 19 Uhr im Kloster Saarn an der Klosterstraße 53 h, morgen (21.8) von 16.30 bis 19.30 Uhr an der Schule am Hexbachtal an der Borbecker-Straße 86-92 und am Mittwoch, 28. August, von 15 bis 19 Uhr im Altenhof an der Althofstraße 9.

Zu mehr Infos und zur Terminreservierung ( empfohlen) geht es HIER