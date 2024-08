"Tag der Aktenvernichtung" für den guten Zweck

Kooperationspartner "Datenmühle" schreddert von 10 bis 15 Uhr auf dem Parkplatz an der Stadthalle Akten und Daten mit einem Hochleistungsschredder. Normalerweise kostet der Service Gebühren. Am Samstag ist das Ganze kostenlos. Die MEG bittet allerdings um eine Spende für die "Rolli Rockers Sprösslinge". Sie bietet den Service jetzt das fünfte Jahr in Folge an. In den letzten Jahren wurden bei dem Aktionstag mehr als 20 Tonnen Akten, CDs, DVDs und Datenträger vernichtet und 5.500 Euro Spenden erschreddert. Die Abfallberatung der MEG begleitet den Aktionstag und beantwortet alle Fragen rund um das Thema Abfall.