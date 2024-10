Tänzer aus aller Welt bei Disco Dance-WM in Mülheim

In der Westenergie Sporthalle werden täglich bis zu 750 Besucher erwartet, heißt es vom Verein TTC Rot-Weiß-Silber Bochum. Er organisiert die Weltmeisterschaft der International Dance Organization (IDO) , die den Titel "Dance4love 2024" trägt. Die vielen Tänzer und Besucher werden sich zum Übernachten auf Hotels und Unterkünfte in Mülheim und auch in unseren Nachbarstädten verteilen. Dafür hat der Organisator extra eine Liste mit zahlreichen Möglichkeiten veröffentlicht. Disco Dance ist ein rasanter Hochleistungssport, der sich durch schnelle Choreografien und akrobatische Elemente auszeichnet. Neben dem Disco Dance treten die Tänzer auch in den Kategorien Disco Dance Freestyle, Disco Dance Show und Disco Slow an. Mehr Infos gibt es hier.