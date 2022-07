SWB warnt vor möglichen Betrügerm

Der Anrufer gab sich als SWB-Mitarbeiter aus und sagte der Mieterin, dass das Hochhaus verkauft werden soll und es für alle neue Mietverträge geben werden. Er fragte in diesem Zusammenhang nach der E-Mail-Adresse. Das verweigerte die Frau allerdings. Ungewöhnlich scheint, dass bei dem Anruf offenbar die zentrale Nummer der SWB angezeigt wurde, allerdings mit örtlicher Vorwahl. Laut SWB war die Nummer wohl gefälscht und der Anruf gehörte zu einer möglichen Betrugsmasche. Die Gesellschaft betont, dass weder das Hochhaus noch andere Mehrfamilienhäuser verkauft werden sollen. Mitarbeiter würden außerdem nicht sensible Daten telefonisch erfragen. Wer solche Anrufe bekommt, soll sich bitte an die Zentrale SWB-Nummer 0208 - 45002-0 wenden.