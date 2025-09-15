SWB: Start für Sanierung am Rathausturm

Auch das Mauerwerk und die Fassade sind beeinträchtigt, heißt es. Die SWB, als Eigentümerin des Rathauses, koordiniert die Arbeiten. Wegen des Denkmalschutzes muss einerseits der historische Charakter des Gebäudes bewahrt und andererseits dafür gesorgt werden, dass in Zukunft solche oder ähnliche Schäden nicht mehr entstehen, sagt die SWB. Ursache für die aktuellen Probleme sollen fehlerhafte Bodensanierungen und Schweißarbeiten aus den 1980er Jahren sein. Los geht es heute mit der Montage einer Absturzsicherung. Ab dem 22. September werden die elf Geländer abgebaut, in einer Fachwerkstatt restauriert und neu lackiert. Die Arbeiten sollen etwa zehn Wochen dauern. Nach der Montage folgt eine Fassadenreinigung durch spezialisierte Kletterer. Die gesamte Sanierung soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein.