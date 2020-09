SWB baut 429 neue Wohnungen

In den nächsten fünf Jahren sollen 429 Wohnungen neu entstehen - die meisten davon werden öffentlich gefördert. Dazu kommen 471 Wohnungen, die die SWB modernisieren will. Der Großteil von ihnen wird durch ein Landesprogramm finanziert. Darum dürfen sich für diese Wohnungen bis zu 30 Jahre lang die Mieten nicht erhöhen. Das Unternehmen will damit für alle Zielgruppen bezahlbares Wohnen in Mülheim sicherstellen. In den nächsten Jahren sind außerdem 14 Doppelhaushälften und zwei weitere Gebäude mit jeweils acht Eigentumswohnungen geplant. Wirtschaftlich geht es der SWB aktuell gut: Sie geht auch für die nächsten Jahre weiter von Jahresüberschüssen aus. Das Unternehmen hat aktuell rund 8.500 Wohnungen im Bestand.