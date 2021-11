Styrum hat sich deutlich verbessert

Allerdings gibt es bei uns in Mülheim sowieso vergleichsweise wenige Menschen, die ihre Schulden nicht bezahlen können. Am besten ist die Lage in Selbeck. Hier sind knapp 5,6 Prozent der Erwachsenen überschuldet. Am höchsten liegt die Quote mit rund 18,6 Prozent in Styrum. Hier gab es aber auch die größten Verbesserungen. Vor einem Jahr lag die Quote hier noch bei über 20 Prozent. Hauptgrund dafür dürfte die verbesserte Lage am Arbeitsmarkt sein. Arbeitslosigkeit ist nach wie vor der Hauptgrund, in die Schuldenspirale zu geraten. Als weitere häufige Ursachen gelten Trennung vom Partner, Krankheit, Sucht oder ein Unfall.