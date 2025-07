Schulden-Hitliste: Alte Bekannte an der Spitze

Umgerechnet auf jeden Einwohner gibt es hier 10.009 Euro Schulden. Oberhausen liegt mit 9.765 Euro auf Platz 2. In beiden Städten sind im Vergleich zum Vorjahr die Schulden nochmal gestiegen. Entlastung könnte aber in Sicht sein. Die NRW-Landesregierung hat angekündigt, verschuldete Kommunen über ein Entlastungsgesetz zu unterstützen. Die Städte müssen beantragen, ob sie an dem Programm teilnehmen wollen. Der Oberhausener Rat wird das aller Voraussicht nach am Montag auf den Weg bringen. Die Stadt könnte so von 1,2 Milliarden Euro Schulden entlastet werden.