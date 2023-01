Streiks in den Brief- und Paketzentren

Seit gestern Abend (19.01) 22 Uhr lassen Beschäftigte die Arbeit ruhen. Heute dauert der Streik den ganzen Tag. Auch in den nächsten Tagen wollen Beschäftigte der Post die Arbeit niederlegen.

Weil sie in den Tarifverhandlungen mit der deutschen Post nicht weiterkommen, will ver.di jetzt Druck auf den Arbeitgeber ausüben. Dieser sei in der zweiten Verhandlungsrunde (18./19. Januar 2023) nicht bereit gewesen, ein vernünftiges Angebot zu bieten, sagt die Gewerkschaft. Ver.di fordert 15 Prozent mehr Gehalt für die Beschäftigten und 200 Euro pro Monat mehr für Auszubildende und dual Studierende, bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Außerdem sollen Beamte des Unternehmens eine "Postzulage" bekommen. Das ist eine Sonderzahlung für Bundesbeamte.

Weiter geht es mit den Tarifverhandlungen am 8./9. Februar 2023.