Streiks im Einzelhandel

Betroffen ist auch Galeria Karstadt Kaufhof in Mülheim. Wie viele Beschäftigte an den Streiks teilnehmen und ob es zu Einschränkungen für die Kunden kommt, ist unklar. Laut Ver.di hätte die Belegschaft für die Rettung von Galeria schon auf viel verzichtet, pro Vollzeitstelle auf 5.500 Euro Gehalt. Nun ginge es um bessere Löhne für die Beschäftigten, die über der Inflationsrate liegen. Außerdem werde sich die Gewerkschaft weiterhin für die Standorte einsetzen, die von Schließungen bedroht sind.

Zu den Warnstreiks bei Marktkauf und Edeka sind die Beschäftigten von 16 Marktkauf-Filialen und fünf Edeka-Märkten aufgerufen. Eine zentrale Kundgebung ist um 10.30 Uhr in Moers. Ver.di fordert, dass die Tarifverträge in allen Bereichen gelten. Außerdem geht es um Lohnerhöhungen von 2,50 Euro mehr pro Stunde und 250 Euro mehr für Azubis sowie mindestens 13,50 Euro pro Stunde. Die nächsten Verhandlungen mit den Arbeitgebern sind am 12. Juni.