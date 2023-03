Streichliste raus: Galeria macht Filialen dicht

Die Filialen in Mülheim und Oberhausen bleiben erhalten sowie die im Forum Duisburg. Schließen sollen zum 30. Juni diese Häuser im Revier: Duisburg (Düsseldorfer Straße) und Gelsenkirchen. Zum 31. Januar schließen sollen die Häuser in Dortmund und Essen. So steht es im Sanierungskonzept für den angeschlagenen Konzern. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Am 27. März muss noch die Gläubigerversammlung ihr Okay geben. Betroffen von den Schließungen sollen nach Medienberichten mehr als 5.000 Angestellte sein.