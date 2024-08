Letzter Tag für Karstadt-Filiale in Essen

Auch die Zentrale in Bredeney soll bald nach Düsseldorf umziehen. 2018 gab es die Fusion zwischen Kaufhof und Karstadt. Von da an sollten alle Filialen Galeria heißen. Hintergrund waren mehrere Insolvenzen. Zwei Jahre später folgte jedoch die nächste Insolvenz. Der Galeria Konzern sollte daraufhin mit staatlicher Hilfe saniert werden, was die Schließung weiterer Filialen zur Folge hatte. Während Galeria im Jahr 2020 noch 171 Filialen in ganz Deutschland gehörten, sollen nun nur noch 83 übrig bleiben, die modernisiert werden sollen.