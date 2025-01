Straßensperrung: RWW arbeitet im Lothringer Weg

Der Lothringer Weg wird deshalb in Richtung Boverstraße zwischen Saarbrücker Weg und Langenfeldstraße ab 7 Uhr gesperrt. Fertig sein soll alles am Freitag um 16 Uhr. Die Ruhrbahn leitet die Buslinie 131 in dieser Zeit in Richtung Boverstraße um, und zwar zwischen den Haltestellen Oemberg und Lindenhof. Für die Haltestelle Saarbrücker Weg wird ein Ersatz eingerichtet. Die Haltestelle Elsenborner Weg wird ersatzlos gestrichen.