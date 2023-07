Straßenfest "Schön hier!" geht in die dritte Runde

Wer an "Schön hier!" teilnimmt, erkennen die Mülheimer an den hellblauen Fahnen vor den Läden. Am kleinen Platz an der Wallstraße gibt es Speise- und Getränkeangebote, z.B. von "Beim Schlesier" mit seinen französischen Hot Dogs. Dazu gibt es Livemusik, unter anderem von der Weinbar ab 19 Uhr. Beim Café Löhberg können Kinder Frisbees basteln und Eltern Cocktails schlürfen, mit oder ohne Alkohol.

Ganz neu ist das WAZ-Redaktionsmobil. Dort können sich Besucher mit der Lokal-Redaktion über das Straßenfest oder andere Mülheimer Themen austauschen. Zusätzlich gibt es eine kostenlose WAZ-Fotoaktion. Das Foto-Team von Photo Mengede hält die "Schön hier!"-Spots als Fotoreportage fest.

Alle Aktionen gibt es auf der Internetseite vom Wallviertel.

"Schön hier!" ist immer am ersten Donnerstag im Monat von Mai bis September. Die Idee dahinter ist, Innenstädte und Ortskerne lebenswert zu machen und Flagge zu zeigen, für lokale Angebote.