Straßenbahn prallt gegen Auto

Nach einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto in Mülheim gab es am späten Nachmittag größere Verkehrsbehinderungen. Die Unfallstelle an der Kreuzung Duisburger Straße / Flockenweg musste zeitweise gesperrt werden. Laut Polizei wurde bei dem Unfall niemand verletzt, es blieb bei Sachschaden.

© Ralph Hoppe - stock.adobe.com