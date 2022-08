Störung im Selbecker Umspannwerk

Auslöser sei ein defekter Sender in der Selbecker Umspannanlage. Dieser steuert das An- und Ausschalten. Für die Reparatur hat Westnetz auf einen Sender in Essen umgeschaltet. Von dort könnten die Signale für das An- und Ausschalten nicht durchgehend störungsfrei an die Empfänger in Mülheim übertragen werden, heißt es. Westnetz arbeite mit Hochdruck daran, dass die Störung behoben wird. Für Fragen und Meldungen über Störungen in der Straßenbeleuchtung hat Westnetz diese Nummer geschaltet: 0800 4112244