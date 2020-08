Stoag will auf überfüllte Busse reagieren

Nach den teilweise überfüllten Bussen am ersten Schultag in Oberhausen will die Stoag ihr Angebot prüfen. Das Verkehrsunternehmen will in den nächsten Tagen gucken, wie sich die Schüler auf die Busse verteilen - und sein Angebot, so gut es geht, verbessern.

