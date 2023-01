Steinwürfe am Vincketunnel in Gelsenkirchen: Zwei Festnahmen

Gleich zweimal wurden am Dienstag (03.01.) in Gelsenkirchen Buer am Vincketunnel Autos mit Steinen beworfen. Der erste Vorfall ereignete sich morgens gegen 5.30 Uhr, der zweite gegen 19.10 Uhr. Noch am gleichen Abend wurden zwei Tatverdächtige festgenommen.

© Ingo Otto / FUNKE Foto Services