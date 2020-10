Statt Laternenumzug bunt leuchtende Fenster

Im ganzen Ruhrgebiet und auch bei uns in der Stadt wollen sich Kirchenvertreter und Gläubige beteiligen. Sie rufen dazu auf heute in 2 Wochen, also am 11.11. und die gesamte Woche rund um St. Martin, ab 17 Uhr Laternen, Lichter oder Kerzen ins Fenster zu stellen. So können Familien mit ihren Kindern abends wenigstens alleine einen Spaziergang machen und sich am Martinsleuchten in den Fenstern erfreuen.

Ein Licht teilen

Da es beim Martinsfest um das Thema Teilen geht, können auch Kerzen vor die Tür von Verwandten oder Bekannten gestellt werden. Symbolisch teilen wir damit ein Licht, so die Kirchenvertreter. Auch in den sozialen Netzwerken soll das Martinslicht erleuchten. Deshalb rufen die Gemeinden dazu auf, an St. Martin (11.11.) ein Foto von Laternen oder Kerzen online zu stellen.