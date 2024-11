St. Martin zieht durch die Straßen - mit Übersicht

Heute (7.11.) laufen in der Dunkelheit Umzüge u.a. rund um die KiTa St. Mariae Rosenkranz oder an der GGS Heinrichstraße. Der letzte Umzug läuft nächste Woche Mittwoch. Höhepunkt ist der große Umzug Ssinter Mätes am Samstag in der Mülheimer Innenstadt. Start ist um 17 Uhr vorm Forum. Von dort aus geht es mit musikalischer Begleitung durch die Innenstadt. Am Rathausmarkt gibt es Lagerfeuer, Glühwein, Kinderpunsch oder auch Crêpes.

Übersicht Umzüge St. Martin 2024 (martinsumzuege-2024_.pdf) Umzüge zu St. Martin 2024 (Stand 7.11.)