Statistik: Zahl der Unfälle in Mülheim steigt deutlich

So gab es insgesamt gesehen fast 8 Prozent mehr Unfälle, 60 mehr Verunglückte, vier tödlich Verunglückte (Vorjahr einer) und 68 mehr Leichtverletzte. Lediglich bei den Schwerverletzten gibt es einen Rückgang. Auch bei den Unfällen mit Kindern verzeichnet die Verkehrsabteilung der Polizei für Mülheim einen deutlichen Anstieg um 13, sowie bei Unfällen an denen Fußgänger beteiligt waren. Insgesamt hat die Mülheimer Polizei im vergangenen Jahr 5.486 Verkehrsunfälle registriert, 388 mehr als im Vorjahr. Sieben Stellen im Stadtgebiet bezeichnet sie als Unfallschwerpunkte. Dazu zählen der Bereich Duisburger Straße 281, der Kreisverkehr Eppinghofer / Heißener Straße, die Kreuzung Weidkamp / Hülsmannstraße oder auch die Kreuzung Henglerstraße / Grend Tor. Besonders auffallen ist, dass im vergangenen Jahr deutlich mehr Unfälle unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen passiert sind. Dabei wurden auch deutlich mehr Menschen verletzt. Die Polizei möchte auch deshalb in diesem Jahr mehr kontrollieren, vor allem in den Bereichen Geschwindigkeit, Alkohol und Drogen und Handy am Steuer. Außerdem will sie weiter sogenannte Mehrfachtäter im Blick behalten und Raser- und Tunerszene bekämpfen.