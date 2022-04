Start für Bauarbeiten am Trainingszentrum der Polizei

In den vergangenen Monaten haben die Arbeiter schon alte Anlagen abgerissen und Sträucher und Bäume gerodet. Auf dem Gelände sollen verschiedene Gebäude hochgezogen werden, in denen sich Polizisten künftig auf den Ernstfall vorbereiten können. Gebaut wird auch eine befahrbare 100 Meter-Schießbahn. Hier sollen auch Spezialkräfte aus dem ganzen Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland trainieren können. Die Polizei selbst spricht von einem der modernsten Schieß- und Trainingszentren in Europa. Fertig sein soll alles in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres.