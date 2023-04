Start der Erstkommunion-Feiern

Eine Woche nach Ostern, am Weißen Sonntag (16.04.), starten die Erstkommunion-Feiern im Bistum Essen. Die Kinder im Alter von neun bis zehn Jahren, die meistens in die dritte Klasse gehen, bekommen morgen in der Messe eine geweihte Brotscheibe (Hostie) und nehmen damit zum ersten Mal an der Eucharistie teil.

