Stadtradeln erfolgreich beendet

Insgesamt sind die 72 Mülheimer Teams gut 158.000 Km geradelt. Damit haben sie in den drei Wochen der Aktion 23 Tonnen CO2 weniger erzeugt, als wenn sie die Strecken mit dem Auto gefahren wären. Mülheim erreicht damit Platz 128 von fast 1.500 Städten und Landkreisen in ganz Deutschland, die mitmachen. In Oberhausen ist das Stadtradeln erst am Freitag gestartet und läuft noch bis zum 25.September. Jeder, der in Oberhausen wohnt, arbeitet oder hier einem Verein angehört, kann mitmachen und sich auch jetzt noch registrieren und Kilometer für Oberhausen sammeln. Den Link dafür gibt es hier: https://www.stadtradeln.de/oberhausen

Das Stadtradeln ist eine bundesweite Aktion des Klima-Bündnisses und soll dazu ermuntern, im Alltag mehr Strecken mit dem Rad zurückzulegen und dabei gleichzeitig etwas für den Umweltschutz zu tun.