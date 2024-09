Verbesserte Verkehrsführung an Schloß Broich unter Vorbehalt

Der Mobilitätsausschuss wird heute (26.9.) voraussichtlich beschließen, dass der Radverkehr am Schloß Broich in Zukunft sicherer läuft. Es geht darum, einen Engpass in Höhe Zufahrt zum Ringlokschuppen zu beseitigen.

