Stadtradeln-Bilanz mit Abschlussfeier

Fast 900 Leute haben in 50 Teams mitgemacht. In Summe konnten so im Vergleich zu Autofahrten 28 Tonnen CO2 vermieden werden. Der städtische Klimaschutzmanager ist zufrieden. Das sei im elften Jahr in Folge ein tolles Ergebnis. Mehrere Teilnehmer haben ihre Erlebnisse in einem Blog festgehalten. Morgen (1.10.) werden die Teilnehmer geehrt. Die Siegerehrung startet um 17 Uhr im Insel-Bistro der MST auf der Schleuseninsel.