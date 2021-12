Stadtelternrat beklagt angespannte Lage in Kitas

Der Stadtelternrat Mülheim beklagt, dass in vielen Kitas derzeit nicht in vollem Umfang betreut wird. Das habe nicht nur mit Corona zu tun. In beinahe allen Einrichtungen in der Stadt seien derzeit nicht alle Stellen besetzt.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services