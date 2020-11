Stadtchef reagiert auf Schülerbeschwerde

Außerdem werden einige der Schüler, gegen die wegen Corona-Verstößen Bußgelder angeordnet wurden, davon befreit. In einem offenen Brief an Buchholz hatten sich Schüler beschwert, dass sie, obwohl sie eine Maske aufhatten, zu Bußgeldern von 150 Euro verdonnert wurden. Die Bußgelder waren angeordnet worden, weil die Schüler auf dem Schulweg bzw. in Bussen und an Haltestellen den Mindestabstand nicht eingehalten hatten. Dies sei bei der großen Zahl an Schülern, die morgens und mittags gleichzeitig auf den Schulwegen unterwegs sind, aber kaum möglich, sagen die Schüler.