Fast alle Corona-Regeln ab heute Geschichte

Zum Beispiel gibt für Besucher in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen vorerst weiter die Pflicht, eine Maske zu tragen. Diese Regel gilt zunächst noch bis zu 7.April. Für Beschäftigte im Gesundheitsbereich und in der Pflege lockert sich dagegen ab heute einiges. Mitarbeiter in Arztpraxen müssen ab heute keine Maske mehr tragen, für Beschäftigten in Kliniken und Pflegeheimen entfällt darüber hinaus auch die Pflicht sich zu testen und es fallen Zugangsbeschränkungen - auch positiv Getestete dürfen zum Beispiel Praxen und Kliniken betreten und auch dort arbeiten. Rund drei Jahre lang hat die Corona-Verordnung unser aller Leben bestimmt und eingeschränkt - mit zahlreichen Lockdowns, geschlossenen Schulen und vor allem der Pflicht, eine Maske zu tragen und sich im Infektionsfall zu isolieren.