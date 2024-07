Stadt zeichnet innovative Unternehmen aus

In diesem Jahr geht es um besonderes Engagement und innovative Konzepte im Bereich der Gewinnung und Bindung von Fachkräften und Auszubildenden in Unternehmen. Vorschläge und Bewerbungen um den diesjährigen Wirtschaftspreis sind bis zum 31.August möglich. Insgesamt fünf Mülheimer Unternehmen werden für das Finale des 2. Mülheimer Wirtschaftspreises nominiert. Über die Vorauswahl und auch den Gewinner entscheidet eine neunköpfige Jury. Die Preisverleihung findet am 15. November 2024 im WDL-Luftschiffhangar statt.





