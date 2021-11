Stadt verteilt Lesestart-Sets

Ab Mittwoch gibt es bei uns in Mülheim kostenlose Lesestart-Sets für Dreijährige. Die Stadtbibliothek Mülheim beteiligt sich an dem Programm "Lesestart 1-2-3". Bücher und Infomaterial werden auch in den Schul- und Stadtteilbibliotheken verteilt.

© Martin Möller / Funke Foto Services