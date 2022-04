Stadt verschickt Wahlbenachrichtigungen

Gegenüber der letzten Bundestagswahl haben sich in ein paar Stimmbezirken die Wahlräume geändert, heißt es. Deshalb sollten unbedingt die Angaben zum Wahlraum auf der Benachrichtigung überprüft werden. Wer keine Post bekommt, soll sich telefonisch unter 455-1696 melden. Wer seine Stimme per Briefwahl abgeben möchte, kann die Unterlagen hier herunterladen. Die Wahl findet am 15. Mai statt.





Das Briefwahlbüro ist für die Stimmabgabe ab dem 25.4.2022 im Foyer im Eingangsbereich des Historischen Rathaus, Am Rathaus 1, geöffnet.





Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Donnerstag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie

Freitag, 13.5.2022 bis 18.00 Uhr