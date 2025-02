Bundestagswahl: Briefwahlunterlagen sind unterwegs

In der Regel erfolge die Zustellung innerhalb Mülheims in höchstens zwei Tagen. Ab sofort ist auch das Briefwahlbüro im Historischen Rathaus geöffnet. Wer schon vorab seine Stimme zur vorgezogenen Bundestagswahl abgeben möchte, kann das zu diesen Zeiten tun:





Montag, Mittwoch und Freitag (14.02.2025): 8.00 bis 16.00 Uhr

Dienstag und Donnerstag: 8.00 bis 18.00 Uhr

Samstag (15.02.2025): 9.00 bis 13.00 Uhr

Freitag (21.02.2025): 8.00 bis 15.00 Uhr





Letzter Öffnungstag ist der 21. Februar. Um die Wartezeit vor Ort zu verkürzen, sollten alle Briefwählerinnen und -wähler in dem Antrag auf der Rückseite ihr Geburtsdatum eintragen und den Antrag unterschreiben. Wer den Wahlbrief lieber in die Post geben möchte, sollte das laut Stadt bis allerspätestens zum 20. Februar machen. Die Wahl läuft am 23. Februar. Die Wahllokale öffnen an dem Tag um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Für Fragen zur Wahl hat die Stadt eine Hotline eingerichtet: 0208 / 455-1696.