Stadt verbietet zahlreiche Aufmärsche

Die Polizei hatte die Stadt Essen wegen der Corona-Lage mit der Prüfung beauftragt. Diese hat daraufhin alle Aufzüge in der Innenstadt verboten, darunter auch den der NPD. Sieben Kundgebungen sind an unterschiedlichen Orten in der Stadt erlaubt. Die Polizei betont, dass sie zur Neutralität verpflichtet ist und alle Versammlungen schützen muss. Störer sollen konsequent in die Schranken gewiesen werden.