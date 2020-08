Stadt sucht Investor für Dümptener Bürgermeisterei

Bauaufsicht und Feuerwehr hatten Mängel beim Brandschutz und der Haustechnik festgestellt. Außerdem gibt es im Fachwerk Risse, faule Stellen und verrottete Balken. Der Kommunale Soziale Dienst der Stadt musste ausziehen. Eine Sanierung der alten Bürgermeisterei würde vermutlich einen siebenstelligen Betrag kosten, schätzt die Stadt. Weil sie das Geld nicht hat, will sie das Gebäude jetzt an einen Investor verkaufen. Er soll es wieder in Schuss bringen und könnte dann - laut Bauplan - Wohnungen einrichten oder Dienstleistungsgewerbe ansiedeln. Einzelne Politiker machen sich Sorgen, dass die Bürgermeisterei am Ende doch abgerissen wird. Das könnte passieren, wenn die Sanierung wirtschaftlich nicht zumutbar ist. Dann würde auch der Denkmalschutz nicht mehr greifen.