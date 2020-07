Stadt prüft Bauantrag für Schrottimmobilie

Die Schrottimmobilie an der Oberhausener Straße in Styrum soll umgebaut und saniert werden. Der Eigentümer, eine Firma mit Sitz in Österreich, hat dazu einen Bauantrag gestellt. Sobald die Stadt ihn genehmigt, können die Arbeiten in Höhe der Feldstraße starten.

