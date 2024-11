Bahn der Linie 112 entgleist - keine Verletzten

Die Bahn war an der Stadtgrenze zu Oberhausen in Höhe der Haltestelle Landwehr aus den Schienen gesprungen. Das hat uns die Feuerwehr Mülheim gesagt. Die Fahrgäste kamen demnach mit dem Schrecken davon. Es wurde niemand verletzt. Die Einsatzkräfte waren gegen 18:30 an die Haltestelle Landwehr auf der Oberhausener Straße alarmiert worden. Die Bahn der Linie 112 war in der Ein- bzw. Ausfahrt der dortigen Wendestelle aus den Schienen gesprungen.