Stadt mit Notdienst zwischen den Jahren

Hier gibt es die Regelungen im Einzelnen (Quelle Stadt Mülheim):





Jobcenter

Am 27. und 28. Dezember 2023 ist von 8 bis 13 Uhr und am 29. Dezember 2023 von 8 bis 14 Uhr ein Notdienst für die Standorte Eppinghofer Straße und Kaiser-Wilhelm-Platz eingerichtet.





Sozialamt

Zu den jeweils üblichen Öffnungstagen und -zeiten ist bis 12.30 Uhr ein Notdienst für den Bereich „Wirtschaftliche Hilfen für besondere Personengruppen (Asyl)“ im Sozialamt, Ruhrstraße 1, eingerichtet. Es können nur Notfallanliegen bearbeitet werden.





Kunstmuseum Museumsshop, Synagogenplatz 1

Vom 23. Dezember 2023 bis einschließlich 5. Januar 2024 bleibt der Museumsshop geschlossen. Das Büro des Kunstmuseums ist vom 23. Dezember 2023 bis einschließlich 5. Januar 2024 nicht besetzt.





Stadtbibliothek

Die Stadtbibliothek im MedienHaus und die vier Schul- und Stadtteilbibliotheken schließen vom 24. Dezember 2023 bis einschließlich 1. Januar 2024. Auch eine Rückgabe der Medien über den Rückgabeautomaten im Foyer der Stadtbibliothek im MedienHaus ist in dieser Zeit nicht möglich.





Städtisches Tierheim

Das Tierheim an der Horbeckstraße ist in der Zeit vom 21. Dezember 2023 bis einschließlich 1. Januar 2024 geschlossen. Den Notdienst für Fundtiere übernimmt die Berufsfeuerwehr unter den Telefonnummern 0208 / 455-3790 oder 0208 / 455-3792. In Notfällen kann bis 13 Uhr eine Nachricht auf den Anrufbeantworter unter der Telefonnummer 0208 / 372211 gesprochen werden. Dieser wird regelmäßig abgehört.





Arche-Park Witthausbusch





· 24. Dezember 2023 – geschlossen





· 25. Dezember 2023 – geschlossen





· 26. Dezember 2023 – 11 bis 17 Uhr





· 27. Dezember 2023 – 11 Uhr bis 17 Uhr





· 28. Dezember 2023 – 11 Uhr bis 17 Uhr





· 29. Dezember 2023 – 11 Uhr bis 17 Uhr





· 30. Dezember 2023 – 11 Uhr bis 17 Uhr





· 31. Dezember 2023 bis 1. Januar 2024 – geschlossen





Bäder





Friedrich-Wennmann-Bad

25. Dezember 2023 geschlossen

26. Dezember 2023 geschlossen

27. Dezember 2023 7 bis 21 Uhr

28. Dezember 2023 7 bis 21 Uhr

29. Dezember 2023 7 bis 21 Uhr

30. Dezember 2023 7 bis 20 Uhr

31. Dezember 2023 geschlossen

1. Januar 2024 geschlossen





Hallenbad Süd

25. Dezember 2023 geschlossen

26. Dezember 2023 geschlossen

27. Dezember 2023 7 bis 15 Uhr

28. Dezember 2023 7 bis 15 Uhr

29. Dezember 2023 12 bis19 Uhr

30. Dezember 2023 8 bis 13 Uhr

31. Dezember 2023 geschlossen

1. Januar 2024 geschlossen





