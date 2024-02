Stadt lässt zwei große Eschen fällen

Einer der Bäume hatte schon in den vergangenen Jahren Probleme und wurde stark zurückgeschnitten. An beiden Bäumen sei die Fäule allerdings jetzt so stark fortgeschritten, dass die Standsicherheit nicht mehr dauerhaft gewährleistet sei. Der Antrag wurde am 19. Januar genehmigt und wird heute umgesetzt. Die beiden Eschen haben einen Stammumfang von jeweils rund 2,5 Metern.