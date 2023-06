Stadt lädt zum sommerlichen Klimafest

Bis zum Jahr 2035 will sich Mülheim klimaneutral aufstellen. Den aktuellen Stand der Planungen gibt es vor Ort. Außerdem viele Infos, was bei uns in der Stadt in Sachen Klimaschutz, -anpassung und Nachhaltigkeit passiert. Beginn der Veranstaltung ist um 14 Uhr, Ende gegen 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der Eingang liegt an der Wissollstraße 18.