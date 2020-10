Stadt hat erste Tablet-Lieferung bekommen

Die Stadt hatte die Geräte schon in den Sommerferien bestellt. Wegen der hohen Nachfrage hat sich der Liefertermin aber mehrfach verschoben. Aktuell sind die Tablets noch im Rathaus. Dort werden sie für die Schulen vorbereitet und sollen dann voraussichtlich übernächste Woche weitergegeben werden. Einige Geräte bleiben aber im Rathaus. Das Schulamt will sie im Notfall zielgerichtet an betroffene Schulen verteilen. Mülheim will noch mehr Tablets bestellen. Das Geld dafür stellen Bund und Land in der Corona-Krise zur Verfügung.