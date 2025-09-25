Stadt Essen führt Mindesttarif für Uber-Fahrten ein

Beim Taxi bleibt der Grundpreis von 4,40 Euro zwar gleich, aber die Kosten pro Kilometer steigen leicht. Zusätzlich könnt ihr künftig auch innerhalb von Essen einen Festpreis vereinbaren - zum Beispiel über Taxi-Apps. So wisst ihr schon vor der Fahrt, was ihr zahlt.

Auch für Uber gelten bald strengere Vorgaben. Essen führt als erste Stadt in NRW einen Mindestpreis für Mietwagen ein. Uber-Fahrten dürfen dann höchstens sieben Prozent günstiger sein als eine vergleichbare Taxifahrt. Damit will die Stadt faire Bedingungen schaffen und Lohndumping verhindern. Vorab gebuchte Uber-Fahrten sind von der Regel ausgenommen.

Der neue Taxitarif gilt ab sofort, der Mindesttarif für Uber & Co. greift ab dem 1. Januar 2026.