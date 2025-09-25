Navigation

Stadt Essen führt Mindesttarif für Uber-Fahrten ein

Veröffentlicht: Donnerstag, 25.09.2025 11:05

Wer demnächst mit dem Taxi oder mit Uber durch Essen fährt, muss mehr bezahlen. Der Stadtrat hat neue Preise und Regeln für Taxi-Unternehmen beschlossen. Außerdem einen Mindestpreis für Uber-Fahrten.

© Martin Möller / Funke Foto Services

Beim Taxi bleibt der Grundpreis von 4,40 Euro zwar gleich, aber die Kosten pro Kilometer steigen leicht. Zusätzlich könnt ihr künftig auch innerhalb von Essen einen Festpreis vereinbaren - zum Beispiel über Taxi-Apps. So wisst ihr schon vor der Fahrt, was ihr zahlt.

Auch für Uber gelten bald strengere Vorgaben. Essen führt als erste Stadt in NRW einen Mindestpreis für Mietwagen ein. Uber-Fahrten dürfen dann höchstens sieben Prozent günstiger sein als eine vergleichbare Taxifahrt. Damit will die Stadt faire Bedingungen schaffen und Lohndumping verhindern. Vorab gebuchte Uber-Fahrten sind von der Regel ausgenommen.

Der neue Taxitarif gilt ab sofort, der Mindesttarif für Uber & Co. greift ab dem 1. Januar 2026.

Weitere Meldungen

Essen setzt Schafe gegen giftigen Riesen-Bärenklau ein

Ruhrgebietsnachrichten In Essen sind aktuell wieder Schafe im Einsatz, um den giftigen Riesen-Bärenklau zu bekämpfen. Während die Pflanze für Menschen giftig ist, können Schafe sie ohne Probleme fressen.

Tersteegenhaus: Sanierung auf wackeligen Füßen

Lokalnachrichten Der Stadtrat hat beschlossen, dass am historischen Tersteegenhaus weiter gearbeitet werden kann. Der zweite Bauabschnitt kann - zumindest theoretisch - in Angriff genommen werden.

Start-Up saugt CO2 aus der Luft

Ruhrgebietsnachrichten Nebenan in Essen will ein Start-Up-Unternehmen die Luft von CO2 befreien gereinigt.

