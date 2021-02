Stabiles Stromnetz in Mülheim

Das Stromnetz in Mülheim funktioniert überdurchschnittlich gut. Statistisch gesehen haben es die Menschen bei uns in der Stadt nicht so häufig mit Stromausfällen zu tun bekommen wie im Bundesschnitt. Die Bilanz hat der Betreiber der Mülheimer Netze „Westnetz“ gezogen.