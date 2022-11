Ssinter Mätes zieht durch die Innenstadt

Heute macht sich der größte Martinszug in Mülheim auf den Weg durch die Innenstadt. Der "Ssinter Mätes" startet um 17 Uhr am Forum. Ziel ist der Rathausmarkt. Hier wird gesungen, die Geschichte von St. Martin erzählt und es gibt auch ein Martinsfeuer. Außerdem finden in Mülheim heute noch weitere 13 Züge statt. Weitere Martinszüge werden sich noch bis Montag auf den Weg machen.

