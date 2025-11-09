Ssinter Mätes startet heute

Los geht es vor dem FORUM auf dem Kurt-Schumacher-Platz. Die Kinder ziehen dann mit den Laternen durch die Mülheimer Innenstadt. Dabei werden wie immer Martinslieder gesungen und die Kinder bekommen zum Abschluss einen Pumann. Später soll es noch ein Lagerfeuer am Rathausmarkt geben. Der Martinszug wird von der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH organisiert. Eine Übersicht zu allen Martinszügen in Mülheim findet ihr hier.