Spucktests am Flughafen

Das Testzentrum am Flughafen ist das erste in Deutschland, das die zugelassenen Spucktests verwendet, sagt das Deutsche Rote Kreuz Essen. Für den Betrieb hat es sich mit der WDL Luftschiffgesellschaft und einer Firma für Medizinprodukte zusammengetan. Getestet wird direkt im Hangar unter Luftschiff "Theo". Aussteigen aus dem Auto ist für die Tests nicht nötig. Das Ergebnis gibt es nach einer halben Stunde per SMS und E-Mail. Terminbuchung und Bezahlung sind hier möglich.