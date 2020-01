Sportler des Jahres gesucht

Die Sieger werden bei der "medl - Nacht der Sieger" am 21. März 2020 in der innogy Sporthalle bekannt gegeben. Zusätzlich zum Sportler des Jahres soll auch wieder das Talent des Jahres gekürt werden. Es wird auch in diesem Jahr wieder zwei Abstimmungen geben; einmal die öffentliche Wahl über das Internet und die Wahl einer Fachjury. Die besteht aus etwa 200 Personen aus den Bereichen Sport, Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Beide Wahlen fließen jeweils zur Hälfte in das Gesamtergebnis ein. Eine Liste der Kandidaten und das Abstimmungsportal findet ihr hier.