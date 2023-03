Spontaner Spendenlauf war ein voller Erfolg

Rund 10.000 Euro wurden beim spontanen Spendenlauf vom Mülheimer Sportbund (MSB) und Mülheimer SportService (MSS) gesammelt. Die Spenden gehen an die Betroffenen der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien.

© Claudia Pauli